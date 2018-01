Destinos de sonho para quem quer tratamento especial

Mansão armada. Barracas acompanham a migração dos gnus pelas savanas da Tanzânia

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esqueça as filas, as atrações superlotadas, os hotéis com imensos corredores. O mercado de luxo nacional está cada vez mais movimentado e o adjetivo "exclusivo" parece ter encontrado significado especial em roteiros desenvolvidos para um grupo seleto.

Na semana passada, a Travelweek reuniu empresas voltadas ao turismo de luxo. Segundo os organizadores, o momento econômico não poderia ser mais favorável ao evento. Dados do Banco Central indicam que, em 2010, os gastos dos brasileiros com viagens no exterior foram 51% maiores que em 2009. E só em fevereiro deste ano os viajantes investiram US$ 450,1 milhões lá fora, contra US$ 275,1 no mesmo período do ano passado.

Paris, antigo sinônimo de luxo, deixou de ser novidade. Hoje, seleto é acampar em verdadeiras mansões na Tanzânia ou almoçar em plena Muralha da China. Confira, abaixo, estas e outras exclusividades. Ou sonhe com elas.

Camping com mordomia

andbeyond.com

Se você torce o nariz quando ouve a palavra acampamento, é porque ainda não conheceu as luxuosas tendas armadas em plena savana da Tanzânia, na África oriental. As barracas, que acompanham a migração dos gnus (espécie de antílope), mais parecem mansões: têm áreas de lazer privadas, serviço 24 horas e móveis requintados e superconfortáveis. A diária custa a partir de US$ 660 (R$ 1.107), conforme a época do ano.

Dias de monarca

chateaudebagnols.co.uk

Quem assistiu ao filme Maria Antonieta, de Sofia Coppola, e delirou com a vida da realeza no Palácio de Versailles, vai gostar de saber que a França dispõe de alguns dos mais ricos hotéis-castelos do mundo. O Château de Bagnols fica ao norte de Lyon e foi reformado na década de 1980, mas manteve ao máximo sua estrutura do século 13. Quartos com lareiras de mármore e salas de jantar em estilo medieval têm janelas com vista para grandes vinhedos. As diárias custam a partir de 600 (R$ 1.377).

Almoço na Muralha

teresaperez.com.br

Conhecer três cidades chinesas, jantar em uma caverna natural de calcário, badalar na noite de Xangai e, para arrematar, terminar a o passeio com um almoço em uma área pouco visitada nas proximidades da Muralha da China. O roteiro pode não ser para qualquer um, mas completa uma incrível jornada de 12 dias. O preço parte de US$ 9.978 e inclui aéreo apenas nos trechos internos.

Cruzeiro à base de chefs

silversea.com

Nos navios da linha de luxo Silversea embarcam, no máximo, 500 passageiros. Alguns cruzeiros são enogastronômicos - ou seja: a bordo estão chefs reconhecidos, que oferecem cursos e jantares gourmet para os passageiros degustarem e aprenderem suas técnicas. Harmonização com vinhos também está incluída na experiência. A próxima saída para o Mediterrâneo será promocional, a módicos US$ 4.438 por pessoa.

Simples e sofisticado

uxua.com

Na praça histórica do Quadrado, em Trancoso (BA), escondem-se dez casas exclusivas, cada uma com nome e características particulares. Algumas são antigas residências de pescadores restauradas, todas têm cozinhas equipadas (você pode pedir para algum dos chefs preparar o jantar no conforto do seu lar) e a piscina da área comum é decorada com 40 mil cristais verdes. A diária corresponde à mordomia: a partir de R$ 1.170 a casa.