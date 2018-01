Destinos interessantes, hotéis à altura

Para uma temporada no Rio, Athina Onassis e Doda Miranda escolheram os 150 metros quadrados da suíte Imperial do Windsor Atlântica (R$ 7.560; windsorhoteis.com.br). Entre outras regalias, a vista para a Praia de Copacabana.

Menu romance. Em Los Cabos, no México, o Las Ventanas tem um Departamento de Romance, assim mesmo, em letras maiúsculas, cuja função é providenciar tudo o que os apaixonados em questão acharem necessário para tornar seus dias mais açucarados. O "menu romance" tem de cinema a dois na praia até pernoites sob as estrelas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O cardápio conquistou Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, e a atriz Gwyneth Paltrow, que passaram lá a lua de mel. Suítes de frente para o mar custam desde US$ 3.531,31 por noite. Mais: rosewoodhotels.com/en/lasventanas.

De cinema. Ao trocar as ruas de Beverly Hills pela companhia do milionário vivido por Richard Gere, a linda mulher Julia Roberts (ou Vivian, no filme de 1990) ganhou acesso à suíte mais luxuosa do Beverly Willshire (fourseasons.com/beverlywilshire), em Beverly Hills. Diárias começam em US$ 545.

Mais recente, o filme O Turista mostrou Angelina Jolie e Johnny Depp no hotel Boutique Villa F (villafvenezia.com; desde 404), que tem residências privativas em um jardim.