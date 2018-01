Detox na savana e outras mordomias

"Aqui você não precisa marcar hora para nada", avisa o sommelier, que serve um belo pinotage a quem chega. Que tal começar o seu dia avistando dezenas de animais silvestres para depois receber uma bela massagem tailandesa, esfoliação corporal completa e terminar à beira da piscina? Você pode.

Ou começar pela piscina, almoçar a dois na privacidade do seu quarto e sair para o safári no fim da tarde? Também pode. Com tanta exclusividade, é fácil entender porque o Karkloof atrai visitantes ilustres como a família real de Monte Carlo.

Para acomodar os visitantes, há 16 pequenos apartamentos (chamados de vilas, projetados para duas pessoas), decorados à moda colonial. Cada um segue uma temática e ganha um nome - o meu era o "6, borboletas", o vizinho, "7, flores".

Todos possuem banheira de hidromassagem, cama king size, televisão de muitas polegadas e frigobar constantemente reposto (o vinho e o uísque estão incluídos no serviço).

De bolso. Se a vida selvagem é o que mais atrai, um aviso: o safári é pocket. Todo o percurso dura cerca de 1 hora. Segundo o gerente, é possível ver até 15 espécies de mamíferos, entre girafas, zebras, javalis e hipopótamos. A reprodução dos animais é controlada - a carne do impala servido no jantar foi caçada ali, explicou o guia. O tour na savana também vem com caprichos: no meio do percurso, o jipe estaciona e é servido um belo café da manhã ali mesmo.

No spa, a variedade de tratamentos é grande. Além dos faciais, como hidratação e esfoliação com essência de flores e frutas, há diversos tipos de massagens com focos específicos: antiestresse, anti-idade, desintoxicação... Cada sessão dura de 60 a 90 minutos. Tudo em salas individuais, com trilha musical relaxante e vista para a natureza.

Com tudo incluído - refeições, spa e safári -, a diária no Karkloof custa US$ 900 (R$ 2 mil). Detalhe: o check-out é às 20 horas. Reservas: karkloofsafarispa.com. / GABRIEL PINHEIRO