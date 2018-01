Dez pacotes temáticos para curtir o feriado

AVENTURA

Caminhadas, safáris fotográficos e até cavalgada. Os dias longe do trabalho podem se transformar em uma verdadeira aventura se você assim quiser. Itatiaia e Pantanal são dois destinos ótimos para despertar o seu lado Indiana Jones.

Itatiaia: escalar as montanhas do Parque Nacional do Itatiaia, no Rio, requer bom preparo físico. Se você já está acostumados com caminhadas mais puxadas, aproveite o tempo livre para descobrir os picos da região cheia de verde. A Pisa Trekking (0--11-5052-4085; www.pisa.tur.br) tem roteiro de quatro noites por R$ 1.194. Inclui passagem de ônibus, pensão completa e passeios com guias.

Pantanal:o roteiro da Cia Eco (0--11-5571-2525; www.ciaeco.tur.br) para a região tem hospedagem de três noites na Fazenda Baía das Pedras. Inclui atividades como canoagem e safári, além de passagem aérea e pensão completa. Sai por a partir de R$ 3.560.

BADALAÇÃO

O feriadão também pode ser cheio de agito, com baladas animadíssimas. Destinos que combinam belas praias com uma noite cheia de vida são as melhores pedidas.

Búzios: a 140 quilômetros do Rio, a cidade tem clubes de música eletrônica, bons restaurante e enseadas charmosas. A Filhos da Terra (0--11-3171-2000; www.filhosdaterra.com) vende roteiro de quatro noites por R$ 745. O valor inclui passagem de ônibus, café, chá da tarde, três jantares e passeio até a vizinha Arraial do Cabo.

Trancoso: se a ideia é ir mais longe, escolha, então, Trancoso, na Bahia, com bares descolados e gente bonita.Quem leva é a Freeway (0--11-5088-0999; www.freeway.tur.br) por R$ 1.328. São quatro noites com café. Com aéreo e traslados.

EM FAMÍLIA

Uma viagem em família requer um destino com atrações à altura da energia das crianças. Parques de diversão garantem alguns momentos de sossego para os pais e muitas horas de alegria para a garotada.

Beach Park: os que preferem curtir o sol devem ir para o Ceará, onde está o Beach Park, cheio de piscinas e toboáguas. O pacote de quatro noites, com passagem e meia pensão, custa a partir de R$ 2.442 na Maktour (0--11-3818-2222; www.maktour.com.br)

Beto Carrero: quem curte montanha-russa pode escolher passar a folga no Beto Carrero World. Quatro noites com hospedagem, passagem aérea e passeios pelo Balneário de Camboriú, em Santa Catarina, pelo Parque Unipraias e, claro, pelo parque temático saem por R$ 1.178 na CVC (0--11-2191-8410; www.cvc.com.br). Com café.

RELAX

Quer ficar de pernas para o ar e não pensar em nada durante o Corpus Christi? Então corra para um spa, onde não será esforço nenhum receber massagens e outros tratamentos.

Itacaré: relaxar em grande estilo exige um resort de primeira linha - que recebeu até o presidente da França, Nicolas Sarkozy, e sua mulher, Carla Bruni - com um belo spa, restaurante e tudo o que se tem direito. O charmoso Txai fica em Itacaré, na Bahia, e a Interpoint (0--11- 3087-9400; www.interpoint.com.br) vende pacote de quatro noites com passagem aérea e pensão completa por a partir de R$ 2.792.

Gramado: prefere um clima mais fresco? Então siga para o Serrano Resort & Spa, em Gramado, na Serra Gaúcha. No espaço de relaxamento há todo o tipo de tratamento. O pacote de quatro noites da CVC (0--11- 2191-8410; www.cvc.com.br) inclui, passagem aérea, hospedagem e meia pensão. Isso sem falar em algumas deliciosas terapias, como massagem antiestresse, hidratação corporal à base de chocolate, massagem ayurvédica... Tudo por a partir de R$ 3.040.

ROMÂNTICO

Neste ano, os casais vão ter uma desculpa a mais para viajar no feriado. Isso porque o Dia dos Namorados, em 12 de junho, será durante o Corpus Christi. Um belo pretexto para escolher um lugar cheio de romantismo para levar o seu par.

Península de Maraú: no cenário, praias, natureza, spa e 28 exclusivas suítes ou bangalôs. O Kiaroa Ecoluxury Resort está em um verdadeiro santuário ecológico baiano. A Queensberry (0--11-3217-7100; www.queensberry.com.br) tem pacote para casal por R$ 2.842 por pessoa. Com seis noites, um drinque, garrafa de espumante, ritual do spa para os pés e um jantar. Sem parte aérea.

Florianópolis: bem perto da capital catarinense está um dos mais românticos resorts do País, o Ponta dos Ganchos. O local foi considerado o melhor hotel da América do Sul em 2008 pelo famoso guia Condé Nast Johansens. A Interpoint (0--11-3087-9400; www.interpoint.com.br) tem pacote por R$ 2.858. Inclui quatro noites, parte aérea e pensão completa.