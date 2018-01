Pacotes em conta para dezembro de 2017

SANTIAGO (CHILE) - 3 noites

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A capital chilena oferece atrativos tanto no verão quanto no inverno. Nessa época, vale subir de funicular até o Cerro San Cristóbal para ter a vista da cidade (2 mil pesos ou R$ 10). O Mercado Central é outro ícone – prove os frutos do mar – e a casa-museu La Chascona, onde viveu Pablo Neruda, completam o roteiro fundamental. O pacote da Decolar.com custa R$ 892, com aéreo, hospedagem no Hotel Baleares (café e internet incluídos).

Dica importante: os engarrafamentos no verão são tradicionais em Floripa. Tenha paciência.

FLORIANÓPOLIS (SC) - 3 noites

Pesquisando com tanta antecedência, deu para encontrar voos por R$ 268 ida e volta no site de comparação de preços Viajanet, voando Latam com ida e volta do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. No Booking.com, três diárias em hotel na Praia dos Ingleses, com avaliação 7,8, custa R$ 553 para dois (R$ 276,50 por pessoa). Com o restante do orçamento, alugue um carro – transporte público não é o forte da ilha. Muitas vezes, é possível conseguir ofertas no próprio site da companhia aérea. No Rentalcars.com, há opções a partir de R$ 190. Total da viagem: R$ 639,50, com folga para os petiscos de praia, gasolina e lembrancinhas.

Aprenda a acumular milhas rapidinho: