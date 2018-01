Dezembro (25) e Janeiro (1)

Falta um ano, certo, mas quanto antes você programar a viagem de Natal e réveillon, menos vai pagar e mais opções terá. Quem topa embarcar em dias pouco disputados, como 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro encontra preços ainda mais em conta. No inverno, Nova York fica ganha decorações natalinas – a contagem regressiva para o novo ano na Times Square é para quem tolera frio e multidão. Pacotes custam, em média, R$ 7 mil.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para os amantes do surfe, é bom momento para ir a Fernando Noronha, principalmente se der para emendar as duas folgas. Apesar de o ano-novo ser um dos mais caros do Brasil, as ondas perfeitas compensam. Pacote de cinco noites, em média, R$ 4.270 na Ilha de Noronha (ilhadenoronha.com.br), mais aéreo até Recife ou Natal.

E que tal um cruzeiro? O roteiro por Santos, Búzios e Ilhabela, de seis dias, começa em R$ 1.800 por pessoa na maioria dos navios. Fique de olho em promoções.