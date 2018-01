Dia 3 - Dois clássicos

Miolo e Valduga estão bem próximas, mas têm estilos totalmente diferentes. Uma das maiores vinícolas do País, a Miolo (miolo.com. br) tem um aspecto mais industrial, com visita e degustação a R$ 20. Atualmente, o local é referência também em cursos. Para os turistas que querem ter apenas uma noção básica, o minicurso acompanha a elaboração de um vinho e fecha o dia com um almoço (R$ 60 reais). Em fins de semana e feriados, o Wine Garden oferece piquenique nos vinhedos, com degustação, a preços variáveis.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Casa Valduga (casavalduga.com.br), por sua vez, oferece um estilo mais intimista, com cinco pousadas e um total de 24 quartos. Mesmo para não hóspedes, há visitas às caves e degustação (R$ 40). De brinde uma taça de cristal com a marca da vinícola.