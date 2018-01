Dia das Bruxas: escolha a sua festa

Você pode não acreditar, mas que elas existem, existem. As bruxas – e fantasmas, zumbis, almas penadas – saem de suas tumbas em 31 de outubro, véspera do católico Dia de Todos os Santos, e ganham celebrações mal-assombradas pelo mundo.

O Halloween é forte nos países de origem anglo-saxã. Nas últimas duas décadas, graças à proliferação das escolas de inglês, ganharam alguma força também no Brasil. São Paulo, por exemplo, fará a 11.ª edição seguida da Zombie Walk, a caminhada zumbi.

Para quem quer viajar, os parques de Orlando se tornaram destinos clássicos de Halloween. O Universal faz as Horror Nights (US$ 50, mais ingresso; bit.ly/terroruniversal) até o dia 31, com a atração The Repository, que mistura realidade e personagens virtuais. O Magic Kingdon da Disney tem a Mickey’s Not So Scary Halloween Party até a mesma data (desde US$ 72). Veja outras festas e pontos turísticos famoso no Halloween e decida: vai querer doce ou travessura?

AMSTERDÃ

Halloween sem fim

Um grupo de apaixonados pelo Halloween se uniu para criar a Amsterdã Spook, uma espécie de coletivo que organiza diversos eventos temáticos pela capital holandesa. Justamente por causa da paixão pela data, são muitas festas ao longo de vários dias. O Halloween Festivalo já está a todo vapor e segue até dia 31. A programação inclui workshops de maquiagem, jantar temático no

museu de esquisitices Ripley’s, Belive it or Not! e maratona de filmes de terror. Além disso, não poderia faltar uma festa a fantasia – capriche no modelito. Mais: halloweenamsterdam.com.

SYDNEY, BERLIM, SP...

Passeara de zumbi

A Zombie Walk – passeata de pessoas fantasiadas de zumbi – nasceu na Califórnia em 2001 e se espalhou por várias cidades do mundo. Em Sydney, o evento este ano está marcado para o próximo sábado, dia 29, às 16 horas, no centro da cidade – mesmo dia da passeata de Berlim, que terá também um flashmob e vem mantendo suspense sobre o local do evento. Em São Paulo, o encontro ocorre no feriado de Finados (2 de novembro), na Praça do Patriarca, a partir das 15 horas. Veja mais – e vá preparando

seu visual assustador: zombiewalksp.com.

SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Na pegada do Saci

Em São Luiz do Paraitinga, nada de monstros, bruxas e abóboras. Ali, dia 31 de outubro é Dia do Saci – e os eventos comemorativos este ano ocorrem de sexta a domingo. A programação se concentra no centro histórico. No sábado, haverá brincadeiras de rua, oficinas de máscara, shows e uma Saciata – passeata de sacis com um pé no carnaval (com o perdão do trocadilho). Já no domingo há um passeio “saciclístico” pelas ruas da cidade às 8h30 da manhã, além de contação de histórias e brincadeiras. Mais: facebook.com/saoluizdoparaitingasp.

NOVA YORK

Sustos para todos

Crianças e adultos têm a mesma chance de se divertir nos eventos temáticos realizados na cidade. Para os pequenos, o Boo at the Zoo ocorre até dia 30 no BronxZoo. As crianças vestidas com trajes de Halloween não pagam entrada – além disso, há desfiles e escultura em abóboras. No dia 29, os maiores de 21 anos podem ficar até mais tarde no zoológico e curtir food trucks, mais de 100 variedades de cerveja, música ao vivo e DJs. Em Lower Manhattan, basta estar vestido a caráter para desfilar na 43rd Annual Village Parade, no dia 31, às 19 horas. É possível também apenas assistir aos mais de 50 mil participantes, que passam entre bonecos gigantes, dançarinos e músicos.

SALEM

Casa das bruxas

Vizinha de Boston, nos Estados Unidos, a cidade ficou conhecida pelo julgamento e execução de pessoas pela prática de bruxaria entre 1692 e 1693. Ao longo de todo ano é possível visitar o Salem Witch Museum, que destrincha o episódio em detalhes. Mas, durante o Halloween, a cidade fica lotada de turistas ávidos para participar de tours por casas mal-assombradas, desfiles, festas e apresentações teatrais. Confira: hauntedhappenings.org.

LONG BEACH

Horror a bordo

Dark Harbor – ou Porto Macabro, em tradução livre – é o nome da festa de Halloween realizado pelo navio Queen Mary na Califórnia ao longo de todo o mês de outubro. Centenas de monstros tomam conta da embarcação, entre shows e cinema 4D. O público, no entanto, não pode usar fantasias, exceto no baile de Halloween, que ocorre dia 31. Os ingressos começam em US$ 20. Mais: quennmary.com.

