Dia das Crianças sem TV e computador

.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

São Bento do Sapucaí | Quem gosta de trilhas desafiadoras e tem mais de 10 anos pode encarar a Pedra do Baú pela via ferrata, espécie de escada instalada na pedra. O passeio, de um dia inteiro, envolve subidas e descidas íngremes e um visual deslumbrante.

Preço: R$ 80 com a Altus (0--12) 3663-8375, com lanche incluído

Veja também:

Pequenos viajantes em ação

Juquitiba | Crianças a partir de 7 anos podem encarar o rafting no Rio Juquiá. O percurso, que dura cerca de três horas, é repleto de remansos e áreas ideais para um mergulho. O trecho de maior emoção é o "tobogã", onde o barco surfa por um longo tempo em uma corredeira.

Preço: R$ 80 com a Canoar (0--11) 2856-5777

Brotas | Para curtir uma descida de boia-cross do Alto Jacaré é preciso ter mais de 1,20 metro. A técnica é bem simples: deixar-se levar pela correnteza, sob o olhar atento de um monitor. E aproveitar o contato com a natureza durante as três horas de passeio.

Preço: R$ 42, com a Ecoação (0--14) 3653-8040

Piracicaba | É preciso acordar cedo para voar de balão. Mas acredite: vale a pena. A decolagem ocorre por volta das 6h30, em Piracicaba (SP), e as crianças adoram acompanhar todo o processo que envolve a aventura. Encher o balão é um ritual delicioso - ninguém resiste a espiar por dentro da lona. Depois, é só seguir ao sabor do vento, em um voo suave. Indicado para quem tem mais de 6 anos.

Preço: R$ 150 (crianças) e R$ 300 adultos, com a Air Brasil (0--11) 2626-1323