Dias das mães: presentes que são experiências de viagem

E se durante o almoço do próximo domingo, dia 8 – ou um pouco antes –, você presenteasse sua mãe (ou a mãe dos seus filhos) com uma experiência diferente, um pouco de descanso ou uma temporada para aprender algo que ela tem muita vontade?

Para além de objetos, a sugestão é incentivar o lado viajante da mãe, fazê-la cair na estrada do jeito que mais gosta – ou de um jeito que nem imaginou que pudesse experimentar.

Relax. Leve-a para passar um dia inteiro descansando e sendo cuidada no spa de um hotel. No Casa Grande, no Guarujá, o pacote presente para mães prevê massagem relaxante, academia, sauna, piscina aquecida, acesso à área de lazer do hotel e três refeições, por R$ 480.

O Rituaali, que não costuma oferecer day use, criou um pacote só para mães mães. O programa, das 9 às 21 horas, prevê ritual de boas-vindas no spa, massagem, avaliação de saúde, workshop de gastronomia ou atividade física, tratamento terapêutico após consulta médica e refeições. Pode ser adquirido até domingo para uso posterior, com agendamento prévio. Custa R$ 1.500.

Retiro. Buscar autoconhecimento e repensar a vida durante uma semana de atividades como meditação e dinâmicas de grupo é a proposta do Youniversality, uma espécie de retiro zen que ocorre em lugares variados, sempre na natureza. A próxima edição será na floresta amazônica, em Alter do Chão. Os participantes, no máximo 20, ficarão hospedados na Maloca Viva, uma casa sem paredes na margem do Rio Tapajós com acomodações que podem ser desde uma cabana com piso de madeira e cortinado até um simples quiosque aberto com chão de areia. Custa R$ 6.500, com hospedagem, alimentação e atividades, sem aéreo.

Aventura. Leve a mãe em questão para Boituva, cidade a 120 quilômetros de São Paulo conhecida pelas atividades radicais nos ares. No Centro Nacional de Paraquedismo é possível saltar de paraquedas e voar de balão. A Paraquedismo Boituva tem vale-presente para saltos desde R$ 289 (ou R$ 320, com fotos); a Queda Livre Paraquedismo cobra R$ 390 por salto e 50 fotos. A Balonismo Boituva está com promoção de vale-presente a R$ 382.

Conhecimento. Quer proporcionar a ela uma temporada de estudos? Mães ligadas em moda, design e tecnologia vão gostar dos programas vendidos pela agência Dreamakers para os cursos do Instituto Marangoni (Florença, Londres, Milão e Paris) e da London College of Fashion, com temas como design de acessórios e redes sociais na moda. Com hospedagem e duas ou três semanas de curso, custam cerca de 5.500 euros.

A CI tem parceria com a escola francesa de gastronomia Le Cordon Bleu: curso básico de três meses custa 8.500 euros.

Mão na massa. Aprender sobre cultivo, colheita, conservação e preparo de cogumelos orgânicos com o chef Daniel Aquino é a proposta do Hotel Unique Garden para as mães que forem comemorar lá o dia 8. A atividade prevê da visita às estufas à aula de culinária. O pacote custa R$ 3.220, para dois.

Com os filhos. Com filhos pequenos, o que as mães mais precisam em viagens é de infraestrutura para crianças. Criada pela empresária Miriam Vargas, ela mesma mãe de crianças de 3 e 7 anos, a agência Clube de Viagens Moms é especializada em programar roteiros detalhadamente pensados para as necessidades das famílias.

Para o dia das mães, Miriam criou um voucher que dá direito a se hospedar por duas noites em bons hotéis de praia ou serra, com todas as refeições, que custa desde R$ 1.499. Na página do Facebook há outras opções de viagens para presentear.

