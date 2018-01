Dicas para economizar nos cruzeiros

É grátis: você escolhe a oferta melhor

Quem embarca nos cruzeiros da Norwegian Cruise Line (NCL) na temporada de verão no Brasil escolhe o que não quer pagar. Na hora da reserva, o hóspede decide qual benefício quer: pacote de bebidas ilimitado, refeições nos restaurantes de especialidade, 250 minutos de Wi-Fi, taxas de serviço pré-pagas ou passageiros extras grátis na cabine.

Roteiro longo com desconto e bebida incluída

Viagens de seis e oito noites a bordo do Costa Fascinosa estão sendo vendidos com até 53% de desconto. Os passageiros ganham pacote de bebidas para ser usado no almoço e no jantar. A promoção é válida em saídas de datas comemorativas como Natal, réveillon e carnaval.

Pacotes para bebidas

Para economizar com bebidas, o indicado é comprar um pacote. Os itens variam de uma companhia para outra e, mesmo dentro da própria empresa, podem existir diferentes formatações. A MSC Cruzeiros , por exemplo, oferece o More For Less na versão Classic Adulto (R$ 157,50) e na Premium Adulto (R$ 213,50). Ambas dão direito a água, sucos, refrigerantes e bebidas alcoólicas; o que muda é a categoria da bebida. Para consumir cerveja, vinho e destilados (exceto Premium) no Norwegian Sun , o passageiro pode pagar o adicional de US$ 79. Na Costa, sai a R$ 138,41 o pacote com água, sucos e bebidas alcoólicas. Todos os valores são diários e por pessoa.

Valor pode ser dividido em até 12 vezes

A MSC Cruzeiros, a NCL e a Costa Cruzeiros dividem o pagamento em até dez vezes sem juros. Na CVC - que fretou o Sovereign pullmantur.com.br -, o viajante ganha dois meses mais para parcelar a viagem, se tiver o cartão de crédito CVC & Bradesco. Caso contrário, pode pagar também em dez vezes sem juros. TUDO SOBRE - Temporada de Cruzeiros 2016-2017

Pagamento antecipado de despesas extras

Se antes de embarcar você decidir contratar excursões, optar por pacotes de bebidas ou utilizar o spa, pode conseguir incluir parte ou todos esses gastos no preço da viagem. Na MSC, excursões, spa e pacotes de bebidas antecipados entram na conta na hora da compra e são parcelados em real. A Costa inclui, para parcelamento em moeda nacional, apenas os pacotes de bebida. Já excursões e spa podem ser adquiridos antes, mas sem parcelamento, mesma regra da NCL.

Gastos a bordo parcelados

Para viagens no Sovereign, o passageiro pode parcelar em até cinco vezes os gastos dentro do navio, com cartão de crédito internacional, mas precisa ficar atendo ao IOF.

Mais idade, mais barato

Viajante com 60 anos ou mais paga 10% menos na reserva dos roteiros da Costa Cruzeiros.