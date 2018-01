Dicas de hospedagem para um sono tranquilo na África

Fish River Lodge

É difícil de chegar. É caro (diárias a cerca de R$ 800 o casal). Mas vale muito a pena. São 20 chalés localizados exatamente na borda do gigantesco cânion. E um atendimento de primeira: do aconchegante quarto às deliciosas refeições (é pensão completa). Em termos de hotelaria, foi o ponto alto da viagem. Site: fishriverlodge-namibia.com.

Frontier River Resort

O quarto é uma espaçosa barraca de lona (foto)– com banheiro. A sensação é de simbiose com a natureza, às margens do Rio Orange. Dorme-se na África do Sul, com vista para a Namíbia. De quebra, tem estrutura para o braai, churrasco típico africano. Você pode comprar os insumos no supermercado ou na própria lojinha anexa à recepção. Diárias a R$ 211; frr.co.za.

Bon Hotel Swakopmund

Ainda tenho dúvidas se gostei tanto deste hotel porque ele realmente era bom ou se foi pelo contraste de estar em uma acomodação urbana depois de tantos dias em lodges no meio do mato. O quarto era espaçoso e a banheira de hidromassagem deu um toque de relax. Diária a partir de R$ 414; bonhotels. com/swakopmund.