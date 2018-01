Dicas para aproveitar a temporada de cruzeiros

Aéreo grátis na travessia

Passageiro que comprar roteiro no Costa Favolosa entre a Europa e o Brasil não paga a parte aérea de São Paulo para Milão, ou vice-versa, nos pacotes air&sea da companhia. Se o navio na travessia para a Europa for o Sovereign, a CVC oferece a passagem aérea grátis de volta para o Brasil.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Promoções neste mês

Na MSC, até o fim do mês, dá para economizar com a tarifa Super Bingo e pegar outras ofertas – segundo hóspede da cabine paga metade do cruzeiro, e terceiro faz a viagem de navio de graça. Na promoção de 70 anos da Costa, quem reservar um cruzeiro até o dia 30, para saídas do Favolosa e do Fascinosa na América do Sul entre 20 dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, ganha US$ 500 por cabine para gastar em experiências como spa e excursões.

Economia em bebidas

São vários os pacotes de bebidas vendidos pelas companhias. Pesquise para garantir o mais adequado ao seu estilo. Na CVC, viajante que comprar cruzeiros da MSC ganha o pacote de bebidas grátis em certas datas para cabines externas com varanda e em algumas saídas em cabines internas.

Parcelamento em real

Junto com o valor do cruzeiros dá para antecipar despesas a bordo e pagá-las divididas em dez vezes no cartão de crédito, sem juros, em real. Na MSC, é possível comprar tudo antes: pacote de bebida, excursões, plano de internet e tratamentos no spa. A Costa permite incluir no parcelamento só o pacote de bebidas.