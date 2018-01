Dicas para fazer boas fotos de viagem

Fotografar é parte da experiência de viajar. E claro que todo mundo quer ter fotos lindas para recordar e publicar nas redes sociais. Dá para fazer isso sem ser profissional.

“A dica número 1 é estar sempre pronto para fotografar”, diz Tiago Queiroz, fotógrafo do Estadão e viajante apaixonado – já foi à Nova Zelândia, Japão, Tailândia e acaba de voltar de uma viagem de carro de Fortaleza a Salvador. “Para isso, o equipamento não pode ser um fardo para carregar.”

Confira na galeria de fotos as dicas do fotógrafo e da equipe do Viagem.