'Dirty Dancing': dance junto em Londres Basta a Sessão da Tarde tocar The Time of My Life para os fãs de Dirty Dancing, musical estrelado por Patrick Swayze em 1987, irem ao delírio (não sei você, mas eu me incluo entre tais fãs). Sendo assim, quando cheguei a Londres mês passado e me deparei com um cartaz do musical, decidi que não poderia deixar de assistir.