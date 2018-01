Discos, pôsteres e livros também estão na lista de compras

O universo vintage é democrático. E a nossa lista de compras, também. Livros, pôsteres, discos e artigos de design estão na rota de quem quer voltar de Nova York trazendo na mala uma peça com cara de antigamente. Siga o caminho das pedras.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

O autêntico lado vintage da metrópole

De região de abatedouros a point fashion

Volta ao passado em shows clássicos

Noite moderninha ao som de hits dos anos 1980

Cardápio atual e clima retrô

Siga a rota dos brechós imperdíveis

Vitrines exibem o 'antiguinho fake'

SOHO TREASURES

Vende mesas, cadeiras, sofás, lustres e abajures originais, fabricados entre as décadas de 1940 e 1980. Há artigos de decoração que cabem na mala. Outros, como a incrível cadeira Herman Miller, a US$ 3.800, precisam ser despachados. Se não pretende comprar nada, vale visitar o espaço para admirar o design das peças. Aproveite que os vendedores são simpáticos e gostam de contar a história de cada artigo.

123 Mercer St.; www.sohotreasures.com.

BLEEKER ST. RECORDS

Autêntico paraíso dos bolachões. Há LPs dos Beatles, como o Yellow Submarine, a US$ 70. Moody Blue, de Elvis Presley, custa US$ 76. Colecionadores de vinil devem reservar mais tempo para ver outras quadras da Bleecker, rua que concentra lojas do gênero.

239 Bleecker St., tel.: (00--1--212) 255-7899.

LA BELLE ÉPOQUE

A coleção da loja é incrível, com pôsteres art nouveau e art déco e outras até a década de 1990. A seção de exposições tem belas ilustrações feitas em 1937, com preços bem altos - desde US$ 800. Coisa para colecionador.

280 Columbus Av., esquina com a 73 rd; www.vintageposters.us.

BONNIE SLOTINICK

Aberta há nove anos, essa pequena livraria é um achado. Há livros de culinária de todas as nacionalidades imagináveis. O preço médio é de US$ 25 e o atendimento é praticamente personalizado, já que Bonnie, dona da loja, sempre está por perto. Confira também os pequenos livretos da década de 1930. Nunca é tarde para aprender a cozinhar, não?

163 W 10th St; tel.: (00--1-212) 989-8962. N.Z.