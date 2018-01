Discrição como diretriz para conquistar

No Fasano, a diretriz é parecida: "Não fazemos diferença entre hóspedes. Luxo é tratá-los da mesma forma", diz Karina Kattan, diretora adjunta de marketing e comunicação em São Paulo. O Fasano fez uma releitura do livro de ouro e transformou em miniquadros os bilhetes de hóspedes - estão expostos em uma parede na unidade do Rio.

Querido da top Gisele Bündchen, o Emiliano não tem livro de ouro. "O hóspede tem a opção de deixar uma carta, que fica em um mural", diz a relações públicas Paula Simonsen. Em comemoração aos seus 10 anos, foi editado um livro - mas As Crônicas Inacreditáveis do Emiliano não trazem os nomes dos hóspedes que as protagonizaram. / A.G.V.