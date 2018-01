Disney para todas as idades

Não é privilégio dos pequenos se encantar com os cenários dos parques Disney. Adultos também ganham brilho nos olhos e topam se aventurar nas atrações, das leves às mais radicais.

Cinema

Há poucos filmes na história do cinema capazes de reunir um séquito de fãs tão fiéis quanto a saga Guerra nas Estrelas, de George Lucas. E como na Disney os sonhos se tornam realidade, no Hollywood Studios os maníacos pela série podem participar das aventuras de Chewbacca, Hans Solo e companhia. A clássica atração foi reinaugurada no ano passado e ganhou tecnologia 3D. A cada vez que você for, prepare-se para uma nova experiência: são mais de 60 cenários diferentes.

Outra atração clássica, Pirates of the Caribbean (Piratas do Caribe), no Magic Kingdom, ganhou fôlego por conta dos filmes protagonizados por Jack Sparrow (Johnny Depp). Inaugurado em 1973, o brinquedo era apenas um tour de barco entre cavernas, com queda livre em uma cascata de 4 metros - ganhou tecnologia de última geração no sistema de som e personagens do filme.

Velocidade

Amantes de velocidade só têm uma preocupação no Exotic Driving Experience: escolher entre dirigir uma Ferrari, Audi, Lamborghini ou Porsche. Inaugurado semana passada, o circuito Walt Disney World Speedway foi construído especialmente para a atração, que permite conduzir um desses supercarros em uma pista de autódromo real - o percurso, de pouco mais de 1 quilômetro, já recebeu provas de Fórmulas Indy e Nascar. A opção drive-yourself (dirija você mesmo) dá direito a seis voltas com um profissional como acompanhante e custa desde US$ 199 (exoticdriving.com).

Para adicionar um pouco mais de ação, que tal ver de perto como os dublês encenam sequências de perseguição, velocidade e quedas? O show Lights, Motors, Action! Extreme Stunt Show, no Hollywood Studios, revela os segredos das filmagens, em apresentações espetaculares que vão deixar você boquiaberto.

Downtown Disney

Dividida em três áreas - West Side, Marketplace e Pleasure Island, Downtown Disney é para relaxar da maratona nos brinquedos dos parques. No West Side ficam alguns restaurantes e o Cirque du Soleil - garanta com antecedência os ingressos para o imperdível La Nouba.

O nome já dá a dica do que vai ocorrer no Marketplace: gastar, gastar, gastar. São tantas coisas bacanas espalhadas por todos os lados que vai ser difícil resistir. Já a Pleasure Island, reformada recentemente, reúne bares e restaurantes, como Planet Hollywood, e baladinhas pouco inspiradas. Em breve, Downtown Disney vai ganhar novas opções de lazer - é esperar para ver.

Orlando

Apesar de pouco lembrada, a área central de Orlando também tem boas opções de entretenimento. A começar pelo Lake Eola Park, com toda a natureza ao redor, seus cafés, o Walt Disney Amphitheatre - com peças e concertos na programação - e o Orlando Farmer’s Market, que marca presença ali a cada domingo.

A vida noturna se concentra na região da Orange Avenue. Ali está também o Plaza Cinema Cafe, complexo com 12 salas e dois bares de vinho com cardápios variados. A poucas quadras está o Mad Cow Theatre, companhia de teatro local que apresenta performances clássicas, contemporâneas e musicais.

PARA OS PEQUENOS

Embarque no sonho

Na dúvida sobre a partir de que idade uma maratona pela Disney vale a pena? Os pequenininhos podem não lembrar do passeio no futuro, mas uma coisa é certa: eles vão entrar de cabeça no mundo da fantasia.

Navegar é preciso

Os pequenos fazem um tour de barco pelos cenários da Terra do Nunca no Peter Pan Flight (Magic Kingdom). Seguindo esse estilo, o clássico It's a Small World (também no Magic Kingdom) diverte as crianças com bonecos em miniaturas representando mais de cem nações do mundo todo.

Haja coragem

Aqueles que já têm um pouquinho mais de coragem podem se aventurar em um voo no Dumbo the Flying Elephant (Magic Kingdom) e na Haunted Mansion, que não é tão assustadora, mas, pode ser um desafio para aqueles que ainda têm medo do escuro.

Interativo

Uma das atrações mais bacanas é o Turtle Talk with Crush (Epcot), no qual Crush, a tartaruga de Procurando Nemo, responde às perguntas das crianças. Mas o idioma pode ser um problema, já que Crush só fala inglês. Se preferir algo mais dinâmico, no Buzz Lightyear's Space Ranger Spin (Magic Kingdom) e no Toy Story Mania! (Hollywood Studios) os participantes precisam acertar alguns alvos e, ao final, dá para conferir a pontuação e ver quem mandou bem na partida.

Shows

Dê uma pausa na adrenalina em espetáculos como Voyage of the Little Mermaid (Hollywood Studios) e Festival of the Lion King (Animal Kingdom). Não dá para esquecer também das paradas do Magic Kingdom e de Wishes, a tradicional queima de fogos do castelo da Cinderela.

Princesas

Na Bibbidi Bobbidi Boutique, as meninas podem se transformar em princesas no salão da Cinderela (no castelo ou na loja World Of Disney, em Downtown). Custa desde US$ 49,95 (cabelo e maquiagem) - o pacote completo, com vestido, sapato e coroa não sai por menos de US$ 200. Reserve: (407) 939-7895.

Bichinhos

Como num tour pela África, o Kilimanjaro Safari, no Animal Kingdom, leva os grupos para ver leões, elefantes, girafas e crocodilos bem de pertinho. E vai deixar a garotada boquiaberta.

PARA OS TEENS

Emoção e adrenalina

Se tem uma turma que não quer perder uma atividade sequer é a de jovens. E embora o Walt Disney World não tenha brinquedos tão radicais, algumas atrações podem, sim, garantir sua cota de frio na barriga.

Trilhos e loopings

Os gritos são garantidos nas montanhas-russas - e, na Disney, elas têm as temáticas mais variadas. Num tour pelo Everest, o grupo de exploradores encontra-se com o Yeti, o abominável homem das neves. Esse é o mote da divertida Expedition Everest (Animal Kingdom), que faz o percurso até o topo da montanha e volta de costas, no escuro. Já os fãs de rock podem aproveitar os agudos das guitarras na Rock'n'Roller Coaster (Hollywood Studios).

Ali, você é o convidado do Aerosmith para um show, mas está atrasado e precisa acelerar, com direito a loopings - e trilha sonora do grupo, é claro. No Magic Kingdom, a famosa Space Mountain leva a um tour a 45 quilômetros por hora - e no escuro. Proposta oposta da Big Thunder Mountain Railroad, montanha-russa a céu aberto, que lembra um trem em meio ao deserto. Nos dias de calor, a Splash Mountain é para quem quer se refrescar com um banho de água fria.

Quase real

É no Epcot que está uma das atrações mais interessantes do complexo: em Soarin', o público "sobrevoa" pontos turísticos da Califórnia, com direito a sensações de vento, brisa do mar e até cheiro de laranjas. Aumentando o nível da emoção, os adolescentes certamente vão se encantar pelo Test Track, um simulador de carros de alta velocidade. Mas se você quer saber como se sente um astronauta, a Mission: Space reproduz um voo a Marte, com duas opções de radicalidade: verde, mais tranquila, ou laranja, para os mais ousados. A sensação da força da gravidade agindo sobre seu corpo é, no mínimo, interessante.

Que susto!

Para quem gosta de emoção aliada a alguns sustos, o elevador assombrado de um hotel, o The Twilight Zone Tower of Terror (Hollywood Studios) despenca das alturas e garante a adrenalina. Já o Dinosaurs (Animal Kingdom) vai te levar para a era dos répteis gigantescos - esteja preparado para chacoalhar.