Diversão e cultura em sete aulas Quem disse que uma viagem com toques de história não pode ser interessante para os pequenos? Para comemorar o Dia das Crianças, convidamos a professora Maria José Giaretta (PUC), autora do livro ?Turismo da Juventude?, para montar um roteiro capaz de reunir atrações imperdíveis e boas oportunidades de aprendizado Berlim A capital alemã guarda vestígios da Segunda Guerra (1939-1945). Siga para o Checkpoint Charlie, ponto principal do antigo muro, e veja o memorial anexo. Site: www.mauermuseum.de Atenas A Acrópole é uma verdadeira aula de história. O complexo criado no século 5.º inclui o famoso Partenon, erguido para homenagear Atenas, e o Erectéion (foto). Entrada: 6 (R$ 32,31). Site: odysseus.culture.gr Roma Dificilmente seu filho não se encantará pelas histórias que se passaram nessa cidade, como as batalhas com animais e as intrigas entre imperadores. O cenário, acredite, ainda está de pé. Vá ao Coliseu, ao Palatino e ao Fórum Romano. Por 11 (R$ 29,61). Site: www.romaturismo.it Cidade do México Dentro de uma sala de aula comum, entender a história de maias e astecas pode parecer muito difícil. Mas no Museu Nacional da Cidade do México, cheio de recursos audiovisuais, tudo fica mais fácil e divertido. Lá estão peças como a pedra do sol. Por 48 pesos mexicanos (R$ 8,41). Site: www.mna.inah.gob.mx Barcelona Aos olhos de uma criança - e de um adulto também - as formas e as texturas do Templo da Sagrada Família, de Gaudí, em Barcelona, podem lembrar as de um castelo de areia. Aproveite para mostrar para seu pimpolho como o arquiteto foi inovador. Entrada a 8 (R$ 21,54) e 2 (R$ 5,38) para a torre. Site: www.sagradafamilia.Cat Machu Picchu Os incas conseguiram erguer Machu Picchu, acredita-se, por volta de 1450.Tente desvendar como isso foi possível lá mesmo, a 2.400 metros de altitude. Na cidadela, percorra as 216 construções do complexo arqueológico. Entrada a 120,50 soles (R$ 81,20). Site: www.machupicchu.org Paris Veja as obras mais conhecidas do Louvre e depois siga para a Notre-Dame, onde Quasímodo e Esmeralda viveram aventuras. Feche o tour na Disney de Paris. Sites: www.cathedraledeparis.com; www.louvre.fr e www.disneylandparis.com