Diversão garantida depois do pôr do sol Quando o sol desce de vez no horizonte, o leque de opções é amplo. Para quem prefere um clima mais despachado, com botecos e baladas que reúnem gente descolada que não quer gastar muito, a cena boêmia da Cidade Baixa é uma boa. Embalados por shows de samba rock e MPB, casas como o Paraphernália (paraphernalia.com.br) e o Preto Zé (pretoze.com.br) cobram entrada entre R$ 15 e R$ 25. Som que vai muito bem com uma Polar (R$ 5), a cerveja preferida dos gaúchos.