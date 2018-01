Se existe um destino que de fato se encaixa no bordão de "diversão para todas as idades", esse destino é a Flórida, nos Estados Unidos, tomada pelos parques de diversão mais famosos do mundo. E, neste verão, eles estão repletos de novas atrações. Dê uma olhada a seguir:

Universal. A Universal oferece novidades que vão do show do Blue Man Group ao repaginado Universal's Superstar Parade. O desfile diário no parque Universal Studios conta com os Minions do filme Despicable Me (Meu Malvado Favorito), entre outros novos personagens.

The Amazing Adventures of Spider-Man, no Islands of Adventure, tem repertório musical renovado, animação digital de alta definição de 4K (uma das maiores resoluções em HD disponíveis) e novos óculos 3D de alta tecnologia. Alguns dos espaços virtuais da atração são maiores do que um prédio de quatro andares. Efeitos especiais ao vivo, como explosões de calor e jatos de água, ocorrem o tempo todo.

Na Flórida, a Universal possui esses dois parques, Studios e Islands of Adventure. Site: universalorlando.com.

Seaworld. O Busch Gardens, da SeaWorld Parks, ganhou neste ano o primeiro hospital veterinário aberto ao público. O Animal Care Release Center mostra ao público os cuidados com os bichinhos de perto. O parque também apresenta diariamente o novo espetáculo de patinação no gelo, o Iceploration.

No SeaWorld, a nova atração Turtle Trek reúne tecnologia de ponta e animais de verdade. Já dá para ver no parque a nova Antarctica - Empire of the Penguin ganhando forma, mas a inauguração dessa viagem pelo continente é prevista só para 2013.

O grupo é dono dos parques SeaWorld, Discovery Cove e Aquatica em Orlando e do Busch Gardens e do Adventure Island em Tampa. Site: pt.seaworldparks.com.

Disney. A expansão da Fantasyland, do Magic Kingdom, parque do complexo Walt Disney World, traz atrações inéditas como Under the Sea - Journey of the Little Mermaid, que simula o fundo do mar na companhia de Ariel, a Pequena Sereia, numa viagem cheia de aventuras. A ampliação da Fantasyland prevê quase dobrar o tamanho da área. Outras inaugurações previstas para este verão são o segundo carrossel de Dumbo e o castelo inspirado em A Bela e A Fera, com restaurante para 550 pessoas.

Na Flórida, a Disney tem quatro parques temáticos (Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdom) e dois aquáticos (Blizzard Beach e Typhoon Lagoon). Site: disneyworld.com.