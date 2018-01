Diversão para qualquer orçamento

3 Balé das fontes

Um dos símbolos de Vegas, o balé das fontes do Hotel Bellagio (bellagio.com) aparece na cena final de Onze Homens e Um Segredo. São mais de mil jatos que dançam ao som de Frank Sinatra, Elton John, Whitney Houston e outros.

3 Dançarinos suspensos

De quinta-feira a domingo, dançarinos fantasiados flutuam sobre os apostadores do Rio All-Suite Hotel & Casino (riolasvegas.com) no Show In The Sky. Há apresentações das 19 horas à meia-noite. Nos outros dias, shows de percussão.

3 Vulcão no The Mirage

A cada 15 minutos, em meio a uma lagoa cheia de quedas d"água, o vulcão na frente do The Mirage entra em erupção, com um show de efeitos especiais. Pouco adiante, no Caesars Palace, assista à performance das estátuas vivas.

3 Projeções de luzes

Basta um passeio noturno a pé para ver as projeções de luzes, acompanhadas de música, na Fremont Street Experience. O show ocorre na área coberta por uma abóbada iluminada com 14 milhões de lâmpadas. Um espetáculo e tanto.

POR POUCO

3 Pelos canais de Veneza

Não há nada mais fake, mas o passeio de gôndola no The Venetian é disputado. O tour de 20 minutos pelos "canais" custa US$ 16 (R$ 28) e dura 20 minutos. Se não quiser gastar, o turista pode apenas apreciar a cantoria dos gondoleiros.

3 Desvende um crime

Por US$ 25 (R$ 44), você pode tentar desvendar o crime no CSI, atração do MGM Grand (mgmgrand.com) inspirada na série americana. Mesmo preço para ver à comédia The Mac King Comedy Hour, no Harrah"s Las Vegas (harrahs.com).

3 Fundo do mar

Entre uma aposta e outra, você pode ver um pedaço do fundo do mar no aquário de tubarões do Mandalay Bay (mandalaybay.com). A entrada custa US$ 16,95 (R$ 30) e os corajosos podem ainda tocar nas arraias. Outra atração interessante é o dragão de komodo.

3 Para relaxar

Depois de gastar a sola do sapato pela cidade, desfrute de uma massagem rápida. No Hotel New York New York (nynyhotelcasino.com), a opção com cinco minutos de duração custa US$ 10 (R$ 18).

SEM ECONOMIA

3 Cirque du Soleil

Sete espetáculos do Cirque du Soleil (cirquedusoleil.com) estão em cartaz em Las Vegas. O mais recente é Viva Elvis, homenagem ao rei do rock com ingressos a US$ 120 (R$ 214). Já para ver a encenação Le Rêve paga-se US$ 179 (R$ 319). Uma alternativa para conseguir desconto neste espetáculo é sentar perto da fonte (US$ 99 ou R$ 176), mas correr o risco de se molhar. Outra é deixar para comprar seu ingresso momentos antes dos shows - diversas casas de espetáculo na cidade oferecem pechinchas. Mas você pode ficar sem lugar.

3 Grand Canyon

Pertinho de Las Vegas, o Grand Canyon pode ser visitado de ônibus (a partir de US$ 79 ou R$ 141), de avião (US$ 112 ou R$ 200) ou de helicóptero (US$ 214 ou R$ 382). Pelo ar custa mais, mas o visual compensa a extravagância.

3 Jantar nas alturas

Içados a 60 metros de altura, 22 comensais apreciam o pôr do sol enquanto o jantar é servido no Dinner In The Sky (dinnerintheskylv.com). Paga-se US$ 199 (R$ 355) com bebidas, mas a comida é fria e sem graça. Volta a operar em março.