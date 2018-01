Diversão regada a cerveja na terra do Mickey

Shivani Vora, The New York Times/O Estado de S.Paulo

A Florida Brewers Guild, associação sem fins lucrativos, contabiliza cerca de 25 cervejarias e bares de cerveja artesanal na área de Orlando. Um belo salto em relação a cinco anos atrás, quando havia menos de 10. As raízes da crescente cultura de bares dedicados à cerveja estão ligadas a casas como a Redlight Redlight Beer Parlour (redlightredlightbeerparlour.com). Grande e casual, ocupa um antigo galpão industrial e era uma grande novidade quando abriu, em 2005. No menu de chopes, 26 rótulos rotativos, além de 300 rótulos engarrafados vindos do mundo todo.

A 10 minutos de carro dali está outro estabelecimento que liderou o movimento, o Milk Bar (2.424, E Robinson St.). Bret Ashman batizou o espaço de 70 metros quadrados em homenagem à velha fábrica de leite do outro lado da rua. A carta traz 90 opções de geladas e, em duas tevês de 42 polegadas, os clientes podem jogar videogame.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas o interesse em cerveja tornou-se ainda mais especializado com os estabelecimentos que vendem criações próprias, caso do caçula Cask & Larder (caskandlarder.com), com um ano de vida. O animado restaurante e bar tem um menu de nove cervejas rotativas.

Já a Hourglass Brewery (thehourglassbrewery.com)surgiu com dois melhores amigos de escola, Sky Conley, de 31 anos, e Brett Mason, de 32 , que começaram produzindo na garagem de casa quando tinham outros empregos. No local, que tem uma das paredes coberta com imagens da saga Star Wars, Conley faz 60 tipos de geladas, como indian pale ale e stout, e também usa ingredientes sazonais e exóticos, entre eles abóbora e castanha-do-pará.

Por sua vez, a Orlando Brewing (orlandobrewing.com) se apresenta como a única cervejaria orgânica certificada na Flórida. No ambiente espaçoso, bandas locais tocam bluegrass e música country aos fins de semana. Mas a cerveja tem sido sempre o centro das atenções desde que o bar foi aberto, em 2006 .

Ron Raike, mestre cervejeiro da Cask & Larder, recorda os dias em que o único lugar que ele poderia encontrar cervejas artesanais era a sua casa. "Orlando era quase um terreno baldio de cerveja", diz. "Agora isso finalmente está mudando."