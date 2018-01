Diversão rumo ao norte e ao sul

O parque aquático, que completa 30 anos, tem outra novidade para o verão: a inauguração da primeira parte da Vila Azul do Mar, espaço com lojas e restaurantes, aberto até as 22 horas. Como o parque fecha às 17 horas, será uma opção local para curtir a noite fora dos hotéis.

A 20 quilômetros de Fortaleza, em Aquiraz, o Beach Park reúne 18 atrações: de piscinas rasas para crianças a grandes toboáguas. Os pacotes com hospedagem em um dos três resorts dentro do parque normalmente dão acesso ilimitado às atrações.

Também tem diversão de sobra no sul do País, no Beto Carreiro World (betocarrero.com.br). Localizado na catarinense Penha, o parque conta com cerca de cem atrações – entre elas, montanha-russa radical, zoológico e uma apresentação de carros baseada no filme Velozes e Furiosos.

Para o fim do ano, está com uma programação especial. De 6 de novembro a 6 de janeiro, os visitantes poderão ver o Natal do Shrek, com a presença do famoso ogro e de personagens como Gato de Botas, Kung Fu Panda e Pinguins de Madagáscar. Com cerca de meia hora de duração, o show está incluído no passaporte do parque e mostra uma história sobre o sentido do Natal.