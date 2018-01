Do alto As paisagens inspiradoras do Vale Rift, com planícies a perder de vista, são um permanente convite a apreciar tudo do alto, num delicioso sobrevoo de balão. Você vai precisar acordar mais cedo que o usual num safári, pois a partida ocorre a tempo de o visitante ver, já lá de cima, os primeiros raios do sol colorindo gradualmente a savana. A maioria dos lodges oferece os passeios, assim como as empresas especializadas em safáris. Os tours custam cerca de US$ 450. Mais; www.safariskenya.com e www.masaimara.org.