Do alto do Moses Mahbida, Durban em 360 graus A final da Copa da África do Sul (quem sabe mais uma com o Brasil?) terá como palco o estiloso Soccer City, em Johannesburgo, vizinho ao emblemático bairro de Soweto. Mas para receber os turistas fora dos horários de jogos, o Moses Mabhida, em Durban, é campeão. Construído especialmente para o evento, tem instalações luxuosas: no vestiário, cada jogador tem sua própria banheira de hidromassagem para relaxar após a partida.