Do alto, um jeito único de admirar o mundo

Praga

De tanto ver o globo branco no horizonte - e em todas as suas fotos - vai dar vontade de flutuar. Não

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

desista. Atravesse a famosa Ponte Carlos, passe pelo Museu Kafka e dê mais alguns passos até a boca do balão. Em 15 minutos, a quase 100 metros do chão, impossível não se apaixonar (de novo) por

Praga. A imagem do Rio Moldava e suas pontes é marcante. O passeio custa 30 (R$ 67,53). Site: prodejletenek.com.

Paris

Depois de se perder pelos jardins do André-Citroën, admire o parque - e outras maravilhas de Paris - do balão. O globo leva até 30 pessoas por vez e muda de cor de acordo com a qualidade do ar. São 15 minutos de passeio, por 10 (R$ 22,51) - 12 (R$27,01) nos fins de semana e feriados. Site: ballondeparis.com.

Orlando

Ninguém resiste a uma voltinha (de 6 minutos) de balão com Mary Poppins, Aladim e outros personagens, em Downtown Disney. A 120 metros do chão, a vista alcança todo o Walt Disney Resort. Custa US$ 16 (R$ 28) adultos e US$ 10 (R$ 17,50) crianças de até 9 anos. Site: disneyworld.disney.go.com.

Berlim

O balão sobe e em poucos segundos você está sobre o Checkpoint Charlie. Logo aparecem a Potsdamer Platz, o Portão de Brandenburgo, o Tiergarten. Já a 150 metros do chão, a vista é completa. Berlim está logo ali, abaixo. Em largas avenidas, monumentos e praças. No Rio Spree. O passeio de 15 minutos sai a 19 (R$42,77). Site: airservice-berlin.de.