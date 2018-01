Do céu ao chão pela Estrada da Morte Vamos aos fatos. A antiga estrada que liga La Cumbre (a 4.700 metros de altitude) a Coroico (1.100 metros), na Bolívia, não é chamada de "Camino de La Muerte" à toa. Suas curvas são traiçoeiras, sem proteção lateral, e o calçamento, como em quase todo o país, é precário. Placas póstumas e cruzes pelo trajeto não deixam dúvidas sobre as dezenas de acidentes fatais que aconteceram por ali. Tanto que, desde 2007, o tráfego de veículos pesados foi transferido para uma nova rodovia - o que transformou a antiga via em uma das principais atrações turísticas do país.