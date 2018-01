De Steven Spielberg, o filme de 1993 narra as ações de Oskar Schindler para salvar 1.200 judeus que eram operários de sua fábrica. Hoje um museu, ela serviu de set, assim como outros pontos de Cracóvia, como a ponte original do Rio Vístula

O Menino do Pijama Listrado

O drama, de 2008, gira em torno do nazismo com foco nas crianças: Bruno é filho de um oficial que se muda para o interior da Alemanha, pois o pai vai dirigir um campo de concentração. Ali, vai fazer amizade com o pequeno Shmuel, que vive do outro lado da cerca e usa um dos tais "pijamas listrados"

O Pianista

Lançado em 2002, relata as fugas do pianista judeu Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody, na foto). Em uma cena, ele é descoberto em um prédio e ajudado pelo capitão alemão Wilm Hosenfeld, que lhe dá comida e casaco. Hoje, uma placa recorda a ação na frente do edifício em Varsóvia