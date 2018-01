Do cuidado nos mínimos detalhes a uma respeitável carta de uísques Taí um hotel onde o preciosismo nos detalhes se estende do check-in ao check-out. Na chegada, um funcionário mede os seus pés para que seu equipamento de esqui esteja pronto no Ski Concierge na manhã do dia seguinte. Na volta da montanha, você entrega as botas e recebe chinelos quentinhos. Sim, você está no Four Seasons Resort (desde US$ 285; fourseasons.com/vail).