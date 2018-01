Do Mirante da Paz, uma nova panorâmica do Rio Do alto, o Rio se mostra em seu sinuoso esplendor. Montanhas, mar, lagoa. Não, desta vez, você não subiu o Pão de Açúcar nem o Corcovado. Está no Mirante da Paz, no topo do recém-inaugurado Complexo Rubem Braga, em Ipanema.