DO ROCK IN RIO AO LOLLAPALOOZA: VEJA 16 FESTIVAIS PELO MUNDO E ESCOLHA SUA TRILHA

Fãs de rock e pop e habitués de festivais de música estão agora mesmo em contagem regressiva. A venda de ingressos para o público em geral do Rock in Rio na capital fluminense recomeça em dois dias, na quinta-feira, 9 de abril. Os preços estão definidos: R$ 350 o inteiro, R$ 175 a meia-entrada. Rod Stewart, Elton John, Metallica, Queen (com o cantor Adam Lambert), Rihanna, Slipknot e Faith No More são headliners do palco principal, que celebra 30 anos de sua primeira edição e terá shows nos dias 18 a 20 e 24 a 27 de setembro.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na mesma época, a temporada de festivais no Hemisfério Norte já terá passado pelo seu momento mais fértil. Eventos musicais em profusão animam o verão na Europa e nos Estados Unidos, expressivamente concentrados entre junho e agosto, mas com opções até novembro. Os ingressos estão à venda: ou seja, aqui ou lá, a hora de garantir os seus é agora.

O evento carioca, uma epopeia musical com total de 84 horas de festa distribuídas ao longo de sete dias, fica em um ponto afastado da cidade do Rio de Janeiro, no fim da Barra da Tijuca, e, por isso, pede planejamento.

Os elementos mais importantes do transporte ao Rock in Rio devem ser novamente os ônibus circulares entre o Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca (onde chegam linhas regulares partindo de vários pontos da Região Metropolitana), e a Cidade do Rock. Nem pense em ir de carro: os acessos ao festival costumam ser bloqueados e a prefeitura cuida para que não existam opções de estacionamento por perto. O plano oficial de mobilidade ainda não foi anunciado.

É possível fazer bate-volta. Voe para o Galeão, de onde partem duas linhas de ônibus até o Terminal Alvorada, por R$ 14,65 o trecho. Atenção na volta: o serviço é interrompido às 22h30 e retorna às 5h30.

Pacotes. O Hotel Urbano é o vendedor oficial de pacotes turísticos para o Rock in Rio. No primeiro lote, quando foram vendidos os pacotes com o Rock in Rio Card, o valor mínimo, com 2 noites de hospedagem, aéreo e um ingresso no gramado (em data a escolher) era de R$ 1.223. Sem aéreo, desde R$ 815. Preços do novo lote serão anunciados também na quinta-feira. Depois de esgotados os ingressos no site oficial, os pacotes serão a única forma de conseguir ingresso.

As opções variam em outros pontos do planeta. Há festivais no centro da cidade, com acesso facílimo; outros, em fazendas afastadas e camping oficial do evento. Tudo é questão de estilo.

ONDE FICAR

Na zona sul: com antecedência de até 35 dias, diária no Pestana Rio Atlântica, em Copacabana, desde R$ 309 por pessoa, em quarto duplo, com café, check-out tardio e Wi-Fi (pestana.com; no Ipanema Plaza, R$ 760 por noite, para dois, com café (ipanemaplaza.com.br).

Na Barra da Tijuca: o Bourbon Barra Premium Residence dá desconto de 15% para quem vai ao Rock in Rio: de R$ 594, o quarto para dois sai por R$ 504,90 por noite (oesta.do/bourbonbarra).

Em imóvel alugado: na Barra da Tijuca, o site Alugue Temporada tem opções desde R$ 430 por noite em flat para 5 pessoas (aluguetemporada.com.br); no AirBnB, desde R$ 328 por noite, apartamento de um quarto para 4 pessoas, no mesmo bairro (airbnb.com.br).