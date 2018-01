Do seu nome às toalhas, nenhum detalhe é esquecido na estadia

Royal Malewane

O mais antigo dos The Royal Portfolio é o lodge na savana (diária desde 12.380 rands ou R$ 2.620). Inclui refeições e safáris.

Birkenhead House

Casa de praia da família, em Hermanus. Da varanda se veem golfinhos. Tem 11 suítes - na minha havia nada menos do que 25 toalhas. Desde 3.690 rands (R$ 782).

La Residence

A casa de campo entre vinhedos e montanhas de Franschhoek foi a minha preferida dos The Royal Portfolio, com seus banheiros do mesmo tamanho do quarto. Desde 4.390 rands (R$ 930).

One&Only

A vista dos quartos, da piscina e do spa é para a Table Mountain. No térreo, é do restaurante Nobu que se vê a montanha. Desde 4.382 rands (R$ 928).

Ellerman House

Uma mansão debruçada sobre o mar, austera e com muita privacidade. Há quartos no spa, além de galeria de arte. Desde 16 mil rands (R$ 3.390). / M.N.