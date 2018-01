Dobradinha praia e cultura para curtir a capital

O Centro Histórico abriga as mais importantes igrejas, praças e casarões. Aproveite e faça uma pausa nos mercados públicos Antonio Franco e Thales Ferraz - a pedida ali é degustar castanha de caju, queijo coalho, doces caseiros e frutas tropicais. Além de se fartar com os sabores locais, você pode garantir souvenirs feitos em palha e até livrinhos de cordel. Uma boa opção de passeio por lá é o Museu da Gente Sergipana, instalado em um belo prédio erguido em 1926. Inaugurado em novembro, apresenta diversos recursos interativos e de multimídia para contar a história e a cultura da região.

O resultado surpreende. É incrível ver como a tecnologia foi empregada para mostrar as diversas manifestações culturais do Estado, proporcionando interatividade e, de quebra, com uma narrativa caprichada.

Há cabines para gravar a leitura de um cordel ou mesmo um repente - o resultado pode ser enviado para o YouTube pelos autores, na mesma hora. Outra instalação apresenta um feirante tipicamente sergipano num espaço com cenografia física.

Iniciada em outubro de 2009, a obra para a construção do museu contou com um investimento orçado em aproximadamente R$ 22 milhões, incluindo gastos com a restauração do prédio, projeto e instalações museográficas, mobiliário e equipamentos de informática e audiovisuais.

Quem assina a curadoria do museu é o prestigiado designer Marcello Dantas, também idealizador do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo.

Por aí. Passado o programa cultural, que tal curtir uma praia? Com um litoral pequeno - são cerca de 170 quilômetros - fica fácil desbravar as atrações do Estado. Rumo ao norte, o destaque fica para as praias de Atalaia Nova, ainda na capital - acessível por balsas que atravessam o Rio Sergipe - e Pirambu, santuário de tartarugas marinhas com base do Projeto Tamar.

Já o litoral sul de Sergipe é formado por praias calmas, de areias brancas e água morna. Destaque para as praias de Caueira, Abaís, do Saco e das Dunas, onde é possível fazer passeios de buggy em dunas que chegam a 15 metros de altura. Pura diversão.

A praia do Saco fica junto à foz do Rio Real. Uma praia extensa, com casas de veraneio e uma paisagem de dunas e coqueiros. Já que está por lá, não custa nada fazer a travessia de barco para o lado baiano e aproveitar a paradisíaca Mangue Seco. Cenário para Tieta, de Jorge Amado, a fama não tirou da praia a aura de tranquilidade. Aproveite para fazer um passeio de buggy ali também ou, simplesmente, curtir o mar convidativo.