Doces passeios por Londres

A alimentação das crianças é um assunto sério e complexo. Mas pai viajante também não é de ferro. E elas surgiam por toda parte: na visita ao Palácio de Buckingham, na hora de fotografar o Parlamento, ao ver as horas no Big Ben. Existem lojas de doces por toda Londres, uma tentação para os pequenos (e para os adultos também). Para que todo esse açúcar não virasse um tormento, a conversa introspectiva foi: coma doce, mas visite os lugares a pé ou de bicicleta.

Perto da estação do metrô de Leicester Square está a M&M’s World London. São 35 mil metros quadrados distribuídos em um prédio de quatro andares no centro da cidade. A entrada da loja é guardada por um M&M gigante com o tradicional chapéu da Guarda Real britânica. Outro M&M grandalhão é motorista do ônibus londrino de dois andares. Ao fundo, uma parede com tubos enormes repletos do doce, de várias cores, de intermináveis sabores como chocolate amargo, coco, amendoim, laranja, morango, menta e outros. E um ininterrupto vaivém de clientes, funcionários e, claro, mais M&M’s andando pelo local. Pode-se também comprar brinquedos, roupas, acessórios e itens para a casa da marca.

Para animar as crianças, três vezes ao dia os funcionários protagonizam uma dança com M&Ms gigantes para a qual as crianças também são convidadas. Em poucos minutos, os pequenos se juntam para tirar fotos e aproveitam para cair na música.

Outro local legal para quem deseja comprar doces é a Kingdom of Sweets, que tem seis lojas espalhadas pela cidade com uma variedade incrível de chicletes, balas, bolachas e, claro, barras de chocolate, inclusive o famoso chocolate Milka recheado com bolacha Oreo. Ou então a própria Oreo com recheios diferentes, como cheesecake ou manteiga de amendoim.