Dois em um Francês. Alemão. Inglês. Às vezes, até português (carregado de um sotaque bem lusitano). Em Fribourg, nunca se sabe que idioma um novo interlocutor irá escolher para falar com o recém-chegado. A cidade de 38 mil habitantes, fundada em 1157, é considerada a fronteira entre as chamadas "Suíça alemã" e "Suíça francesa". Sua universidade é a única do país em que o currículo é 100% bilíngue. E suas ruas, as únicas a exibir placas com os nomes em francês e em alemão.