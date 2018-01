Dois estreantes na temporada 2011 de cruzeiros Novidades à vista para a próxima temporada de cruzeiros. A CVC anunciou, durante seu 16.º Workshop, realizado semana passada, que vai incorporar dois navios à sua frota: os espanhóis Horizon e Bleu de France. Com isso, a empresa terá cinco gigantes circulando pela costa brasileira no verão 2010/2011, todos com sistema all inclusive. Os preços dos pacotes de cruzeiros devem diminuir 20%. O número de roteiros terrestres e aéreos aumentará de 650 para 728, incluindo novos destinos como a Tunísia. No ar, a parceria com a aérea Passaredo segue até fevereiro de 2011 ? ainda neste ano, novos voos sairão de Curitiba, Brasília, Rio, Londrina e Curitiba rumo ao Nordeste.