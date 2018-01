Dois hotéis com perfis distintos, para escolher

Contar com três piscinas é um dos trunfos do resort. A decoração minuciosa, pensada para fazer os pequenos se sentirem nos cenários dos filmes e permitir fotos com personagens queridos, soma pontos a favor. Já o único restaurante joga contra. O Landscape of Flavors só serve fast-food, em quatro ilhas com pizza, sanduíche com salada, hambúrguer e um mix de Índia com Mongólia. O ambiente é escurecido, com mesas e cadeiras desconfortáveis. E os sabores, bem, coloque bastante catchup para tentar sentir algum.

Diárias começam em US$ 112,50. Mais: disneyworld.disney.go.com.

Adultos. Apesar de também ser familiar, com quartos para até 10 pessoas e diárias desde US$ 110, o Lake Buena Vista Resort Village & Spa (lbvorlandoresort.com) tem atmosfera mais adulta.

O spa, simples mas agradável, cumpre seu papel. Para crianças há piscina com navio pirata que faz a vez de tobogã. O restaurante, o pub Frankie Farrell's, é ótimo: tem sanduíches e grelhados em porções grandes, e memorabilia do rock'n'roll na decoração. Tudo à venda, como o disco autografado por David Bowie (US$ 500). O resort só não é muito bonito por fora. / MÔNICA NÓBREGA