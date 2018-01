Dois mundos. E o que eles têm de melhor

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O comandante começa o aviso aos passageiros com "madames et monsieurs" e depois repete o texto em inglês. É a senha: você está em Quebec, a caminho de Montreal. Tudo na província é dito e escrito antes na língua local. O país é o mesmo, o Canadá, mas parece que uma hora de voo a partir de Toronto o levou à outra parte do mundo.

Toronto lembra uma metrópole dos Estados Unidos, em menor escala. A comparação com Nova York é recorrente pelo perfil multicultural e pelo nome anterior da canadense, York. Montreal parece um pedacinho europeu pelas vielas de sua parte antiga, pelos poucos arranha-céus e pelo apreço ao direito de comer bem - e sem pressa.

A dupla, no entanto, guarda semelhanças. Para enfrentar o rigoroso inverno, ambas construíram caminhos subterrâneos entre prédios do centro. Gosta de navegar? Há tours de barco no Lago Ontário, do lado inglês, e no Rio São Lourenço, no francês.

Ambas têm mercados de frutas e verduras que valem uma passada pela diversidade. No Saint Lawrence Market, em Toronto, há também lanchonetes. Prove o sanduíche mais famoso da cidade, o peameal bacon, da Carousel Bakery, feito com lombo. Não saia do Jean-Talon, em Montreal, sem experimentar o milho cozido, com sabor um tanto adocicado, e sem comprar frutas silvestres secas. Cranberries ficam ótimas em saladas e sanduíches. As frutinhas são uma espécie de consenso, estão em todo canto no Canadá, segundo produtor mundial. Pode haver melhor maneira de esticar sua viagem em casa?

