Dólar em viés de baixa: como aproveitar

VIAJE NA PERGUNTA

Vou a Paris, e depois tenho quatro dias para chegar a Florença. Melhor ir para o sul da França ou para a Suíça? (Carlos, São Paulo)

A Suíça está mais no caminho. Considere viajar de trem de Paris a Lucerna (4h40, conexão em Basileia). Fique duas noites (faça um passeio no lago, suba ao monte Titlis). No terceiro dia, chegue ao entardecer em Chur (2h08) e, na manhã seguinte, pegue o panorâmico Bernina Express até Lugano. Vá de Lugano a Florença de trem, com baldeação em Milão.

Vamos ficar no Hotel Pensylvannia em Nova York, chegando (22 horas) e voltando (8 horas) pelo aeroporto JFK. Qual é o melhor transporte? (Marisa, São Paulo)

O melhor é o táxi - tabelado em US$ 52 + pedágio + gorjeta (deixe US$ 65). Para a volta, marque um car service (carmellimo.com ou dial7.com). Para economizar, considere o trem LIRR (o hotel fica em frente à Penn Station, seu ponto final); sai no máximo US$ 13 por pessoa. O ônibus NYC Airporter custa US$ 16. De metrô (linha E) sai US$ 8,50 e leva pelo menos 1h30.altitude.

* Acompanhe o caminho do colunista em viajenaviagem.com