'Dom' Cândido em pessoa dá as boas-vindas

Durante a noite, destaca-se pela iluminação especial instalada nos vinhedos. Para o início do próximo ano, a vinícola prepara uma atração inédita: a colheita noturna da uva.

Ali, é possível brincar de enólogo e criar o seu próprio vinho de corte, a partir de misturas entre os varietais da casa.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Dom Cândido (domcandido.com.br) é uma das primeiras e mais tradicionais vinícolas do Vale dos Vinhedos. Durante a visita, as histórias do local podem ser ouvidas do próprio "dom" Cândido Valduga, de 81 anos. A casa tem vinhos reconhecidos por concursos internacionais e revistas. O merlot DC 2009 foi premiado pelo VI Concurso de Vinhos Internacionais do Brasil 2012 (R$ 32). O espumante brut DC aparece entre os 10 melhores nacionais em rankings especializados (R$ 34).

A Dal Pizzol Vinhos Finos (dalpizzol.com.br) é uma das melhores opções para quem quiser mergulhar no universo da vitivinicultura. Além de vinícola, o local funciona como parque temático: em uma área de 80 mil metros quadrados em que ficava a antiga olaria da família Dal Pizzol há uma enoteca e um museu que mostra objetos e ferramentas usados na vitivinicultura no século passado. Também é possível provar vinhos de safras de mais de 20 anos atrás, uma experiência que ilustra bem o processo de envelhecimento da bebida.

O local tem ainda uma interessante área onde são cultivadas mais de 160 variedades de uvas, provenientes de diferentes regiões do mundo.

Na Marco Luigi, visitantes podem conhecer a bela cave, cravada no meio da montanha, e as casas, ainda de madeira, construídas pelos primeiros produtores de vinho da família. Uma das construções é de 1876. A outra é da metade do século 20, antigo lar da família dos proprietários.

Ali, é possível comprar vinhos de safras bastante antigas, como da década de 1980. O principal produto da Marco Luigi é a linha Reserva da Família - o merlot ou o cabernet sauvignon saem por R$ 50,73 cada garrafa. Informações: marcoluigi.com.br.