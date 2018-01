Há pouco semidestruído, o número 28 da Rua Rijna renasceu, abrigando várias lojas novas - entre elas, uma sucursal da Harmont & Blaine, fabricante italiana de roupa casual-esportiva. Entretanto, a melhor de todas é a Julius Meinl, famosa casa de delicatessen de Viena que, no inverno passado, inaugurou seu empório de três andares com restaurante. Mesmo que você não pretenda comprar um polvo inteiro do Mediterrâneo ou um dos 450 tipos de queijos, o edifício em estilo secessionista, reformado, merece uma visita.

Mais tarde, recomponha-se duas portas adiante com uma tigela de reconfortante comida contemporânea: uma energética sopa japonesa de macarrão, tonkotsu ramen (240 coroas ou R$ 27), completa com carne de porco, algas e ovo pochê, no Kitchen Ramen Bar, aberto há poucos meses. Você poderá saborear os famosos dumplings em alguma outra ocasião.