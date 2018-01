Dos sabores da terra aos menus internacionais

O chef do Engenho do Mar, Rodrigo Waltrick, mistura as cozinhas francesa e brasileira para compor seu filé de peixe meca com farofa de camarão e banana doce - R$ 37, o prato individual. No Urucum, especializado em culinária capixaba, opte pelo risoto ilha do mel (R$ 98), que leva camarão, lula e polvo flambados em cachaça envelhecida e suco de laranja. Serve, muito bem, duas pessoas.

A tábua de frutos do mar (R$ 110) é a pedida do Refúgio do Pescador, caso você esteja em um grupo de ao menos quatro pessoas. Para acompanhar, suco de água de coco, limão e hortelã (R$ 7,20).

Outras casas apostam na cozinha internacional para atrair a clientela. Com uma das melhores vistas do Rosa, o italiano Sapore di Pasta capricha na apresentação dos pratos. Caso do espaguete ao funghi (R$ 69, individual), com molho de shitake na nata e três escalopes de filé mignon.

De inspiração francesa, o Bistrô Pedra da Vigia é comandado pelo chef uruguaio Alejandro Alvarez, que entrega ótimos frutos do mar, carnes e massas - como o camarão flambado ao molho de queijos e arroz branco (R$ 42).

Entre os que só abrem à noite, um dos mais badalados é o Tigre Asiático, com foco nas cozinhas japonesa, indonésia e tailandesa. Deste último país, o restaurante serve o pad thai (R$ 69), prato individual com frango ou camarão, noodles, legumes, suco de tamarindo e polvilhado com pedacinhos de castanha.

Outra opção noturna é o Lua Marinha, de frutos do mar e culinária exótica. Peça uma caipirinha de butiá (R$ 14) para acompanhar os pratos inovadores da chef autodidata Taís Muradás - como o polvo defumado com ervas aromáticas (R$ 120, para dois). Taís trabalhou junto com os chefs de Madonna na última vez em que a popstar esteve no Brasil, em 2008. "Mas Madonna não comeu da minha comida", lamenta Taís. A loira não sabe o que perdeu. / C.L. e J.P.