Doses de adrenalina em terras 'hermanas' Se há algo que os brasileiros aprenderam a respeitar no país hermano são suas montanhas nevadas. A cada começo de inverno, centros de esqui da Argentina conquistam espaço nos roteiros de férias dos viajantes. E nem o susto do ano passado - quando as cinzas do vulcão chileno Puyehue-Caulle fecharam por quase toda a temporada a região de Bariloche, principal alvo dos brasileiros - foi capaz de desanimar as estações que, ao contrário, trataram de se aperfeiçoar ainda mais para receber os visitantes na temporada atual.