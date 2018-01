Festa na capital. Aracaju faz um São João com animação de cidade pequena e estrutura de cidade grande. O forró come solto em dois polos. Os megashows ocorrem no Forró Caju, no Centro. E na orla de Atalaia é montado o Arraiá do Povo, uma cidade cenográfica com muita comida típica e trios pé de serra.

Festa no interior. Não é difícil dar uma espiada no São João autêntico de cidades pequenas. Em Itaporanga d?Ajuda (30 km), algumas festas são precedidas por cavalgadas. Em Areia Branca (36 km) dá para curtir o friozinho da serra de Itabaiana. Veja a programação do Estado no Aracaju Amigos (aamigos.com.br).

Entre as noitadas. Uma jardineira, a Marinete do Forró, faz city tour de Aracaju. Vá

às cidades históricas de Laranjeiras e São Cristóvão, à base pioneira do ProjetoTamar em Pirambu e à bela Praia do Saco. Estique duas noites em Canindé de São Francisco, para fazer os passeios do Cânion do Xingó.