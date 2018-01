Empire State. É o mais alto: o observatório fica no 102.º andar. Mesmo quem compra pela internet (esbnyc.com) precisa enfrentar a fila do raio X. Ingressos vão de US$ 20 a US$ 45 (elevador expresso).

Top of the Rock. No 70.º andar, está debruçado no Central Park. Avista-se também o Empire State.

A fila não é grande, mas é bom comprar online (topoftherocknyc.com, US$ 18).

Staten Island Ferry. O barco que liga Manhattan a Staten Island proporciona vistas espetaculares de Downtown e da Estátua da Liberdade. E o melhor de tudo: é grátis. Veja horários em siferry.com.

Circle Line. Não há passeio mais bonito que a circunavegação da ilha. Dura 3h30 e revela ângulos pouco fotografados de Manhattan. Custa US$ 34 (circleline42.com).