Drinques criativos

A lista com 28 opções de coquetéis tem subtítulos poéticos (em um deles lê-se "Eu pedi água, ela me trouxe gasolina") e ingredientes exóticos (Rolando nas Ruínas é uma mistura de gim, aguardente de pera, suco de limão, pimenta rosa e outros). Em média, US$ 12 cada.

Drinques mais inspiradores ainda são servidos todos os fins de semana pela manhã no National Mechanichs (nationalmechanics.com). Ali se instala um bar de bloody mary (foto) com dúzias de molhos picantes, condimentos, vodca caseira com bacon e tequila jalapeño. De 1837, o interior do prédio tem arquitetura neogótica, vitrais antigos, orquídeas, bancos de igreja e longas mesas comunais. E isso tudo na 3rd St., onde se está cercado por compras vintage.

Música ao vivo, cerveja local e uma eclética decoração inspirada em mergulho são os atrativos do Johnny Brenda's (johnnybrendas.com), onde o pequeno palco atrai alguns surpreendentes e grandiosos espetáculos de música indie, como Grizzly Bear e Vampire Weekend.

Do outro lado da rua, Frankford Hall (frankfordhall.com) é menos agressivo no estilo e mais familiar nos objetivos, com mesas de pingue-pongue e piquenique, jogos de madeira e um excelente cardápio de

cervejas.