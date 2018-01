Drinques e preguiça à beira-mar

Foi em meados da década de 1970 que o serviço all-inclusive tomou conta dos principais pontos turísticos do Caribe. Hoje, 30 grandes hotéis do tipo estão distribuídos por toda Jamaica - a maioria, nas regiões próximas a Montego Bay, Ocho Rios e Negril. O grande filão são as cerimônias de casamento, organizadas pelos próprios resorts, e as viagens de lua de mel.

Os itens incluídos no cardápio (gratuito) variam conforme o hotel escolhido. Na rede Iberostar, por exemplo, a refeição pode ser servida no quarto sem custo e o "assalto" ao frigobar é livre. O resort, entre Montego Bay e Ocho Rios, conta com quatro restaurantes, casa de shows e boate interna. A carteira fica no quarto - os funcionários são até proibidos de aceitar gorjeta.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma opção para quem pretende passar temporadas mais longas na ilha são as luxuosas vilas encontradas pela costa. O Half Moon, por exemplo, é ótima pedida para viagens familiares ou de grandes grupos de casais. Com acomodações para até 14 pessoas, oferece conforto e privacidade, com piscinas próprias e cozinha individual. A ideia é não sair de dentro do gigantesco condomínio, um dos poucos que têm campo de golfe particular e até um shopping com 25 lojas.

Procurado principalmente pelos praticantes de naturismo, o Hedonism II, em Negril, oferece uma alternativa mais ousada. "Tudo o que você ouviu é verdade sobre estes resorts para adultos com festas permanentes", garante o slogan da rede. /B.D.