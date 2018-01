Duas Barras vale um samba de Martinho A Vila Isabel está até no nome artístico. Mas, como confessa na música Meu Off Rio (1994), o coração de Martinho bate também por outro lugar. "Nos arredores, Cantagalo, Teresópolis / Nova Friburgo e Bom Jardim, bem no caminho / Meu off Rio tem um clima de montanha..." Não descobriu? Ele faz mesmo questão de manter o segredo: "Se alguém pergunta, eu não digo / Onde fica o tal lugar / Mas canto um samba para quem adivinhar". A gente assopra: trata-se de Duas Barras, na região serrana do Rio de Janeiro, a 180 quilômetros da capital, onde o cantor nasceu.