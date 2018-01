Duas paradas para ver arte egípcia, Picasso, Monet... Para aqueles que querem ver uma arte, digamos, um pouco mais convencional, duas dicas. O Lowe Art Museum (www.lowemuseum.org), situado na University of Miami, tem impressionante coleção de antiguidades egípcias, gregas e romanas. Destaque também para o acervo que reúne arte barroca, relíquias asiáticas, obras indígenas da América pré-colombiana e telas européias com direito a Picasso, Monet e Gauguin. Já o Museum of Contemporary Art (www.mocanomi.org) está na vanguarda artística da costa leste americana. Dedica-se a descobrir novos talentos por meio de exposições temporárias. A coleção permanente soma 350 obras de artistas como John Baldessari, Louise Nevelson e Gabriel Orozco.